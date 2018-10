Foram várias as cotadas do Stoxx600 a marcar ganhos de dois dígitos esta semana. A britânica Pearson foi uma das que se destacou, com a valorização a ser suportada pelo anúncio dos resultados no terceiro trimestre e a indicação de que a empresa do sector da educação está no bom caminho para regressar aos lucros. Do lado das quedas destacou-se a também britânica ConvaTec, depois da fabricante de produtos médicos ter cortado as estimativas de resultados e o seu CEO ter anunciado que pretende reformar-se.