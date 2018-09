A sua semana dia-a-dia: A reunião do BCE, o leilão de dívida e a S&P para Portugal

A semana será marcada pela reunião de política monetária do BCE e pelo retorno do IGCP com um leilão de dívida longo prazo, na semana em que a S&P se pode pronunciar sobre Portugal.

Segunda-feira Confiança dos investidores baixa

O sentimento de confiança dos investidores deverá ter registado uma deterioração, este mês. Com a crise dos emergentes a contagiar o sentimento dos investidores em relação aos activos de maior risco, o indicador deverá ter recuado de 14,7 pontos, em Agosto, para 13,7 pontos em Setembro, segundo as previsões da Bloomberg.





Terça-feira Emprego na Zona Euro cresce no trimestre





Serão divulgados esta terça-feira novos números sobre a evolução do emprego na Zona Euro. Segundo a Bloomberg, a criação de emprego nos países do euro deverá ter crescido 0,4% no segundo trimestre do ano, face aos primeiros três meses de 2018. Terça-feira Evolução de novo crédito à habitação

O Banco de Portugal divulga novos dados sobre a concessão de crédito à habitação, relativos a Julho. Nos seis primeiros meses do ano, as novas operações de crédito à habitação somaram 4.774 milhões de euros, um crescimento de 25% face ao período homólogo.





Quarta-feira IGCP faz leilão de dívida de longo prazo