A sua semana dia a dia: AG da EDP e OPA sobre a Sonaecom em semana mais curta

No dia a seguir às minutas da Fed são igualmente conhecidos os relatos da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). A 16 de março, a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde decidiu aumentar as três taxas, apesar do "stress" que se vivia no sistema financeiro (primeiro com a queda do Silicon Valley Bank nos EUA e depois com a crise do Credit Suisse na Europa). Os relatos irão mostrar o processo de decisão dos governadores.