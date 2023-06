A sua semana dia a dia: bancos centrais, dividendos e economia nacional

A época de resultados já está no fim, mas ainda algumas contas a centrar a atenção dos investidores. É o caso da Oracle, que divulga após o fecho de Wall Street o relatório trimestral, no qual o foco vai estar nos serviços de "cloud" e produtos de gestão de dados. As ações estão próximas de máximos históricos à boleia do entusiasmo com a inteligência artificial (AI) já que a Oracle tem uma parceria a vários anos com a Nvidia.