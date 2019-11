A sua semana dia a dia: Lagarde marca estreia em semana de projeções e resultados

Será divulgada nos Estados Unidos da América a sua balança comercial, um momento para se ir percebendo até que ponto a guerra comercial com a China está a afetar o próprio mercado norte-americano. Segundo a Bloomberg, a balança comercial deverá mostrar que tanto as importações como as exportações de bens caíram em setembro, para os níveis mais baixos em mais de um ano. Isto depois de na segunda-feira serem divulgados dados sobre as encomendas à indústria.

Quarta-feira

No arranque da semana, dia 4 de novembro, será nomeado um novo presidente da Câmara dos Comuns ("speaker"), saindo de cena o carismático John Bercow, no lugar há 10 anos. Na quarta-feira o Parlamento britânico é dissolvido, deixando aos deputados cinco semanas para a campanha das eleições legislativas de 12 de dezembro.



Quarta-feira Supervisão financeira em debate





Em Frankfurt decorre o Forum do BCE sobre supervisão financeira. Os oradores serão o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, o membro executivo Yves Mersch, e o presidente do Conselho de Supervisão, Andrea Enria.



Quarta-feira Leilões no Brasil





Continuam os leilões de petróleo no Brasil. Para dia 6 de novembro está agendada a Rodada do Excedente da Cessão Onerosa que, segundo a imprensa brasileira, "é uma das mais esperadas pelo governo e pelo mercado", já que estarão em disputa as áreas de desenvolvimento de Atapu, Búzios, ltapu e Sépia, na Bacia de Santos. Dia 7, a ANP deverá realizar a 6.ª Rodada de Partilha de Produção, com blocos no pré-sal denominados Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava. Estão em jogo 50 mil milhões de dólares.



Quinta-feira O dia do BCP

e mais uns quantos

Esta semana continua o desvendar de resultados trimestrais nas cotadas nacionais. Na quarta-feira é a vez da Nos e da Sonaecom. Na quinta-feira é a vez de BCP, Altri, Cofina, Ramada, Sonae Capital e Novabase.



Quinta-feira Banco de Inglaterra decide



É a reunião de política monetária do Banco de Inglaterra. Mark Carney fará a apresentação após a reunião, mas não se aguardam alterações.



Quinta-feira Comissão Europeia projeta futuro



Não apenas acontece, neste dia, uma reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, como também é o dia em que a Comissão Europeia divulga as projeções económicas.





Sexta-feira Na europa comércio, nos EUA consumo

Em Portugal serão revelados os dados referentes ao comércio internacional relativos a setembro. Assim como em vários parceiros portugueses, como a Alemanha. Nos Estados Unidos, é dia para o sentimento dos consumidores.