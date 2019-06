Segunda-feira Resultados da OPA à SAG

A oferta pública de aquisição de João Pereira Coutinho sobre a SAG terminou na sexta-feira, e esta segunda, dia 1 de julho, serão apurados os resultados. Este é um passo essencial para Pereira Coutinho vender a Siva à Porsche.



Segunda-feira Finlândia preside à União Europeia

A Finlândia assume a 1 de julho a presidência rotativa semestral da União Europeia. No dia em que em Helsínquia, o banco central finlandês recebe a conferência sobre política monetária com congressistas de todo o mundo, incluindo o vice-presidente da Fed, Richard Clarida. Mas em Frankfurt, falará o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos.



Terça-feira Mais um passo para penalizar Itália

A Comissão Europeia reúne-se dia 2 de julho, em Estrasburgo, para debater Itália, nomeadamente em relação ao procedimento por ter uma dívida elevada. Caso nesta reunião haja luz-verde, o processo passa os ministros das Finanças que se reúnem a 9 de julho.



Quarta-feira Vários indicadores para estar atento O índice dos gestores de compras dos serviços da zona euro será revelado no mesmo dia que se conhecerá o valor do mesmo indicador para o Reino Unido. Depois de no arranque da semana ser divulgado o índice dos gestores de compra industrial (PMI) na China, que se prevê que continue em junho na zona de contração, após a queda abaixo dos 50 pontos em maio, refletindo a continuada pressão do lado da produção.



Quinta-feira Wall Street em feriado O 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos da América e, como tal, as bolsas norte-americanas estarão encerradas, comemorando esse aniversário, que leva, também, a um fecho antecipado no dia anterior.



Quinta-feira Supervisão em debate A conferência anual do CIRSF - Centro de Investigação em Regulação e Supervisão do Setor Financeiro realiza-se em Lisboa, com participação da CMVM, ASF, Banco de Portugal, FSI, EIOPA, BCE, entre outros. A supervisão no passado e no futuro será alvo de debate.



Sexta-feira Encomendas às fábricas na Alemanha As encomendas nas fábricas na Alemanha referentes a maio vão permitir um olho mais profundo sobre a procura interna e internacional de bens alemães, numa fase de alertas sobre esta economia europeia. Neste dia, Espanha divulga a produção industrial referente a maio.