A sua semana dia-a-dia: Reunião da OPEP e os números da inflação no euro

A Comissão Europeia publica no início da semana as suas previsões económicas de verão. Ainda na segunda-feira decorrem vários eventos que reúnem importantes membros dos principais bancos centrais, nomeadamente da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu (BCE). O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, participa na VI Conferência dos Bancos Centrais do Mediterrâneo, onde será discutido o papel dos bancos centrais na recuperação.