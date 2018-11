A sua semana dia-a-dia: Reunião do G20 e a Fitch para Portugal

A semana será marcada pelo discurso de vários governadores de bancos centrais e pela reunião do Grupo das 20 maiores potências. Já a Fitch poderá pronunciar-se sobre o "rating" do país.

Segunda-feira Mario Draghi fala no Parlamento Europeu

A semana arranca com o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE). Mario Draghi vai dirigir-se ao Comité para os Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. O responsável deverá abordar temas como o fim do programa de compra de activos e deixar pistas sobre a política de reinvestimentos. No mesmo dia, os membros do BCE Ewald Nowotny e Benoit Coeure participam numa conferência, na Áustria.

Terça-feira Evolução do índice de preços das casas nos EUA

Nos EUA será conhecida esta terça-feira a evolução do índice de preços de casas, em Setembro. As previsões da Bloomberg apontam para um aumento mensal de 0,3% para 0,4%. O sector imobiliário tem sido um dos motores da recuperação da economia.

Quarta-feira Jerome Powell discursa num evento em Nova Iorque

O presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed) vai participar num evento em Nova Iorque. Jerome Powell deverá dar novas pistas sobre as próximas decisões da entidade, num momento em que a maior parte das entidades antecipa mais uma subida das taxas de juro no próximo mês e outras duas na primeira metade de 2019. Na quinta-feira serão conhecidas as minutas da reunião da Fed realizada nos dias 7 e 8 de Novembro.

Quinta-feira Relatório de estabilidade financeira do BCE

Num momento em que os mercados financeiros mundiais enfrentam um período conturbado, o Banco Central Europeu divulga o seu o relatório de estabilidade financeira. O documento deverá apontar os principais riscos que permanecem e que podem afectar a estabilidade financeira. Temas como o Brexit, a sustentabilidade das contas públicas em alguns países europeus ou o nível das avaliações poderão constar neste documento.



Quinta-feira Confiança dos consumidores na Zona Euro

A confiança dos consumidores europeus deverá ter permanecido inalterada, em Novembro, segundo as estimativas dos analistas da Bloomberg. Este indicador vai permitir perceber se o tumulto recente nas bolsas está a afectar o sentimento.

Sexta-feira Donald Trump e Jinping tentam chegar a acordo no G20

Depois de vários meses de trocas de acusações, Donald Trump e Xi Jinping encontram-se na reunião do G20, em Buenos Aires. Os presidentes norte-americano e chinês deverão tentar chegar a um entendimento em relação às tarifas, depois dos EUA terem agravado as taxas sobre as importações chinesas e vice-versa.

Sexta-feira Fitch pode pronunciar-se sobre Portugal

A agência de notação Fitch tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de "rating" para Portugal. A entidade avalia actualmente a dívida de longo prazo portuguesa com uma classificação de "BBB" e um "outlook" estável, a melhor avaliação entre as três maiores agências de notação financeira (Standard & Poor's, Moody's e Fitch).