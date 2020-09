A velha luta da Fed pela inflação, com nova linguagem

A Reserva Federal dos EUA anunciou uma flexibilização da meta da inflação, para continuar a injetar dinheiro na economia, sem olhar aos preços do consumidor. No fundo, renovou a luta histórica com este indicador, para convencer os mercados de que vai chegar aos 2%.

A velha luta da Fed pela inflação, com nova linguagem









