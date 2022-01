Acordo de venda de ações do Benfica a John Textor reduz de 25% para 16% do capital

Leia Também Nova direção do Benfica vai reunir-se com empresário John Textor

O acordo entre John Textor e José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", passou para a aquisição de 16% das ações da SAD do Benfica por parte do empresário norte-americano, em vez dos 25% incialmente falados, indica um documento enviado esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O comunicado expressa que as negociações ainda decorrem e que John Textor "mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16% do capital social da Benfica SAD, pelo que, com reporte à presente data, mantém negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido."Em julho, o clube comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários CMVM que o empresário José António dos Santos tinha celebrado um acordo para vender a John Textor 25% do capital social da SAD. Mais tarde, as partes acordaram no sentido de considerarem suspensas até ao final de 2021 as obrigações contratuais para qualquer das partes.Ontem, em entrevista à BTV, Rui Costa admitiu que tem mantido conversas com John Textor para avaliar a extensão do investimento do empresário norte-americano. "Enquanto eu aqui estiver, o Benfica será dos benfiquistas e não perderá a maioria do capital da SAD", afirmou o presidente do cube. "Temos tido conversas com Textor. Ainda esta semana os dois vice-presidentes com esse dossiê tiveram mais uma reunião, temos tentado ver se é oportuno ou não. Não fazemos nada de forma leviana. Estamos a analisar até onde Textor possa ser oportuno para o Benfica."