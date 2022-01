Benfica "fecha a porta" a Textor

Leia Também CMVM questiona Benfica sobre novo administrador

O Benfica indicou à SAD "encarnada" que decidiu interromper os "contactos informais" com o empresário John Textor, que pretendia comprar 25% do capital da SAD.Em comunicado à CMVM, a SAD do Benfica refere que o Sport Lisboa e Benfica "informou hoje o Sr. John Textor que não pretende prosseguir os contactos informais que o Sport Lisboa e Benfica e o Sr. John Textor mantiveram após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento".Esse contactos, segundo o clube da Luz, "destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto"."Tendo concluído que não pretende prosseguir esses contactos, o Sport Lisboa e Benfica entendeu comunicar esta sua decisão à Benfica SAD, para que seja divulgada ao mercado pelos meios de comunicação legalmente previstos", termina o comunicado.O empresário norte-americano tinha celebrado contratos com José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", para adquirir uma participação de até 25% no capital da SAD, posteriormente, Textor reduziu essa meta para 16%. Atualmente, o presidente do grupo Valouro detém 16,38% da SAD "encarnada", tendo nomeado na semana passada um administrador, uma decisão que gerou mal estar na restante administração da SAD.