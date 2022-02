Afonso Eça: “Estou convencido de que vamos ter um euro digital dentro de três a cinco anos”

Afonso Fuzeta Eça, diretor executivo do novo centro de excelência e inovação do BPI, vê uma tendência de interesse crescente pelas finanças descentralizadas, especialmente graças aos elevados retornos. Ainda assim, avisa que os ganhos estão relacionados com um grande risco. A concorrência de moedas digitais de bancos centrais pode ser um momento de viragem para o setor.

Afonso Eça: “Estou convencido de que vamos ter um euro digital dentro de três a cinco anos”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Afonso Eça: “Estou convencido de que vamos ter um euro digital dentro de três a cinco anos” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar