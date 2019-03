Ajax dispara em bolsa para níveis nunca vistos após eliminar Real Madrid

O Ajax conseguiu ontem um resultado surpreendente frente ao Real Madrid, tendo vencido por 4-1 no Barnabéu. Além do resultado surpreendente, o Ajax conseguiu apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Esta passagem para a próxima fase da Liga Milionária representa uma receita extra de 10,5 milhões de euros para os clubes. E se continuarem na competição poderão conseguir mais 31 milhões de euros.

Este contexto está a elevar as ações do Ajax em 9,45% para 16,8 euros, tendo chegado a subir mais de 10% (a maior desde março de 2017) para 17 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde que o clube holandês está em bolsa (1998). A subida expressiva do Ajax eleva a capitalização bolsista da empresa para mais de 300 milhões de euros.

O Real Madrid foi assim eliminado da Liga dos Campeões, depois de ter vencido a primeira mão dos oitavos-de-final por 2-1, fora de casa.

Houve mais duas equipas a jogar esta terça-feira. O Borussia Dortmund perdeu frente ao Tottenham por 1-0, tendo perdido a primeira mão por 3-0, o que na altura ditou a maior queda das ações da equipa alemã em 18 meses. O Real Madrid e o Tottenham não são cotados em bolsa.

Hoje entram outras quatro equipas em campo. O Futebol Clube do Porto recebe os italianos da Roma, com a equipa portuguesa a vir com um resultado de 1-2. O PSG joga com o Manchester United, beneficiando de um resultado de 2-0 fora.