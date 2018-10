Altri dispara mais de 6% após subida de preço-alvo e recomendação

A Altri está a registar uma forte subida na bolsa de Lisboa esta quinta-feira, 25 de Outubro, depois de a JB Capital Markets ter aumentado o preço-alvo para os títulos e melhorado a recomendação.





As acções disparam 6,02% para 7,40 euros, depois de terem chegado a valorizar um máximo de 6,45% para 7,43 euros.





Segundo a Bloomberg, a casa de investimento melhorou a recomendação para as acções da papeleira portuguesa de "neutral" para "comprar" e subiu o preço-alvo de 8,40 euros para 10,25 euros. Tendo em conta a cotação actual, o novo target atribui aos títulos um potencial de valorização de 38,3%.





A forte subida dos títulos está a contagiar as restantes cotadas do papel em Portugal, com a Semapa a ganhar 2,29% para 16,08 euros e a Navigator a somar 2,92% para 4,16 euros.





As cotadas estão ainda a beneficiar de um optimismo geral no sector, depois de a gigante brasileira Fibria ter apresentado resultados superiores ao esperado. No terceiro trimestre, a Fibria registou vendas recorde de 2 milhões de toneladas, 35% acima do valor obtido no período homólogo.





Além disso, a empresa sublinhou a forte procura global no trimestre, que deverá continuar até ao final do ano, o que está a animar o sector.





Na Europa, a Stora Enso valoriza 1,33% para 12,99 euros, a Mondi ganha 1,43% para 1.770 pences, a DS Smith soma 0,35% para 369 pences e a Smurfit sobe 0,07% para 27,48 euros.





A Altri, que atingiu um máximo histórico de 9,31 euros em Julho, acumula uma valorização de 43,11% desde o início do ano.