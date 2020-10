AMD compra fabricante de chips por 35 mil milhões

A Advanced Micro Devices fechou um acordo para comprar a fabricante de chips Xilinx por 35 mil milhões de dólares (29,62 mil milhões de euros), avança a Bloomberg.





Os investidores da Xilinx vão receber 1,7234 ações da AMD por cada título da Xilinx que possuam. Este negócio avalia a Xilinx em 143 dólares por ação, 25% acima do valor de fecho desta segunda-feira e 35% acima do preço dos títulos antes de ter sido avançada a possibilidade de acordo entre as duas empresas, cujas notícias começaram a ser divulgadas no início de outubro.





A aquisição necessita ainda da aprovação de acionistas e reguladores, incluindo as autoridades na China, num processo que a AMD prevê que se arraste por cerca de 18 meses. Contudo, assim que aprovado, o negócio deverá melhorar os lucros, dinheiro em caixa e receitas da AMD, diz a empresa. Os acionistas da compradora terão direito a 74% da nova empresa.





Este acordo permite à AMD aumentar a respetiva gama de produtos e ameaçar a concorrente Intel. Desde que a CEO Lisa Su tomou as rédeas da empresa em 2014 tem vindo a cortar a dívida e suportado o desenvolvimento de processadores mais potentes. Agora, a empresa ganhou espaço para apostar em produtos complementares que gerem dinheiro em caixa.





Os resultados financeiros da AMD no terceiro trimestre superaram as expectativas em Wall Street, o que reforça a confiança de que a AMD está em condições de absorver a Xilinx. As receitas dispararam 56% para os 2,8 mil milhões de dólares, impulsionadas pelas vendas de computadores, mas também pelo segmento dos jogos.





Os resultados positivos contrastam com a rival Intel, que revelou uma quebra surpresa nas vendas de chips para centros de dados.