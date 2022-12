“Apoiamos o documento único para o prospeto de um IPO na Europa”, diz CEO do grupo Euronext

A Euronext quer crescer dentro da União Europeia e manter na região a gestão de dados fundamental à operação. A perspetiva difere da tomada pela concorrente bolsa de Londres, que acaba de anunciar uma parceria com a Microsoft, que ficará com 4% do capital. A aquisição não preocupa o grupo dono da bolsa de Lisboa, diz o CEO Stéphane Boujnah em entrevista ao Negócios.

“Apoiamos o documento único para o prospeto de um IPO na Europa”









