Após bitcoin, tecnológica americana aceita pagamento em ouro para acautelar "cisne negro"

A norte-americana Palantir Technologies Inc. diz estar a preparar-se para um "cisne negro" - um evento altamente improvável, mas com consequências severas caso aconteça - no mercado ao reforçar a aposta em ouro. Para isso, está a incentivar os clientes a pagarem desta forma pelo seu software de análise de dados.



De acordo com a Bloomberg, a empresa investiu 50,7 milhões de dólares este mês em ouro, como parte de uma estratégia de investimento pouco habitual que também inclui startups e possivelmente bitcoin. A Palantir já tinha dito que iria aceitar a moeda digital como forma de pagamento.





Leia Também Como o ouro perdeu 60 dólares em poucos minutos

"Temos de estar preparados para um futuro com mais cisnes negros", disse recentemente Shyam Sankar, responsável da Palantir, numa entrevista. Uma porta-voz da tecnológia disse à agência de notícias que ainda ninguém pagou em bitcoin ou ouro.



O preço do ouro está novamente a ganhar alguma força na manhã desta quarta-feira, numa altura em que a atenção está voltada para a divulgação das minutas da Reserva Federal dos EUA, que vai decorrer ainda nesta tarde. O metal precioso estava há pouco a valorizar perto de 0,1% para os 1.790 dólares por onça, com os investidores à espera que as minutas do encontro divulguem mais pormenores quanto ao rumo da política monetária do outro lado do Atlântico.