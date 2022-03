Combustíveis, Ucrânia e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

As contas do banco central da Suíça em 2021

A nível internacional, o Swiss National Bank vai divulgar contas anuais relativas a 2021, sendo esperando um aumento dos lucros apesar do impacto negativo da valorizações do franco suíço face às principais pares norte-americanas na segunda metade do ano passado. O mandato do banco central é focado na estabilidade de preços e não em gerar resultados, mas estes significam maiores ou menores dividendos para as confederações e cantões suíços.