As dores e a glória da estrela das criptomoedas

A bitcoin provocou um amargo de boca a muitos investidores, que se livraram dela muito antes do pico. Agora, a atenção dada pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk, levou-a a novo pamatar e voltou mesmo no radar dos investidores.

As dores e a glória da estrela das criptomoedas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.