As previsões do FMI e mais 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O ex-comissário europeu e candidato do PSD à Câmara de Lisboa é ouvido na comissão parlamentar de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco. A audição de Carlos Moedas é na condição de ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, durante o Governo de Pedro Passos Coelho, quando foi feita a resolução do Banco Espírito Santo (BES). Também Carlos Calvário, ex-diretor do BES, será ouvido no Parlamento.