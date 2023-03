Até 50% do capital de risco investido nos EUA estava depositado no SVB

O volume investido pelo segmento de "venture capital" nos EUA em 2022, tinha até ao colapso do Silicon Valley Bank (SVB) cerca de 100 mil milhões de dólares, ou seja entre 40% a 50% do valor aplicado esse ano, depositado neste banco, avançam as primeiras estimativas citadas pelo diário espanhol El Economista.

Deste montante, cerca de 42 mil milhões de dólares já foram resgatados do banco nos últimos dias.

Conhecido por ser um banco focado nas startups e na inovação, o Silicon Valley Bank foi encerrado pelas autoridades norte-americanas na passada sexta-feira, devido ao levantamento massivo dos depósitos que acabou por colocar em causa a liquidez da instituição.

Entretanto, algumas startups parecem já ter começado a ter acesso aos saldos das suas contas no SVB. "Acabei de receber a notícia de que algumas das empresas do nosso portefólio já tem os seus fundos disponíveis no SVB", indicou o investidor tecnológico Ari Newman no Twiiter.





Também Paige Craig, da empresa de "venture capital" Outlander informou que as empresas devem ter começado a ter acesso às suas contas a partir das 9h30 da manhã desta segunda-feira.

Já do lado de cá do Atlântico, ficou-se a saber que após comprar a filial britânica do SVB, o HSBC pretende injetar 2 mil milhões de libras no banco (2,27 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), segundo avança a Bloomberg, tendo sido a notícia confirmada à agência por fonte oficial.