Azad Zangana: “Países só se vão preocupar com défices a partir de 2024”

Portugal terá de esperar pelo verão do próximo ano para que a recuperação no país possa entrar em velocidade cruzeiro, defende Azad Zangana. O economista para a Europa da Schroders justifica o “delay” da recuperação lusa face à Europa com a retoma mais lenta do turismo, mas acredita que o país cresça acima de 4% em 2021. Quanto ao impacto dos programas de estímulo à recuperação

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...