Banco Central da Rússia baixa taxa de juro para 9,5%

Leia Também Banco Central da Rússia corta taxas de juro em 300 pontos base para 11%

O Banco Central da Rússia baixou esta sexta-feira a taxa de juro de 11% para 9,5%, sublinhando que a inflação está a desacelerar rapidamente e que o declínio da atividade económica é menos acentuado do que estava previsto.Em 26 de maio, o Conselho de Administração do Banco Central da Rússia já tinha baixado a taxa de juro de 14% para 11%, perante a queda do rublo (moeda local).A inflação atingiu 17,8% em abril, um recorde de 20 anos.Contudo, o aumento dos preços tem vindo a desacelerar, situando-se em 17% no dia 03 de junho, segundo os últimos dados divulgados pelo Banco Central.A instituição financeira reviu em baixa as suas previsões de inflação, estimando que deverá atingir entre 14% e 17% em 2022, antes de descer para entre 5% e 7% em 2023 e para 4% em 2024.