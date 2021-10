Banco de Inglaterra alerta para correção robusta no mercado

O Banco de Inglaterra alertou para uma possível correção nos mercados, tendo em conta os demasiado elevados valores dos ativos financeiros. Se os investidores reavaliarem as perspetivas em torno da recuperação económica e se houver mais sinais de risco lançados pelos bancos de investimento, a bolha pode rebentar em breve, adianta a instituição.Através de um comunicado que sucedeu o encontro da autoridade bancária, o comité de políticas financeiras disse que ainda havia evidências de elevada tomada de risco numa série de mercados financeiros face aos níveis históricos que foram atingidos nos últimos meses."As avaliações dos ativos podem corrigir drasticamente se, por exemplo, os participantes do mercado reavaliarem as perspetivas de crescimento, inflação ou taxas de juros", diz o Banco de Inglaterra, acrescentando que "há sinais de queda contínua nos padrões de procura e um aumento da tomada de riscos em alguns negócios".Um pouco por todo o mundo, os índices de ações subiram a patamares que nunca antes tinham pisado, à boleia da expectativa de uma forte recuperação da economia global. Mas com o rápido crescimento veio também a escalada da inflação que se tornou uma das principais preocupações dos investidores.A subida repentina de preços da energia, com o Banco de Inglaterra a sublinhar a crise vivida no próprio país, exacerbou novamente os receios em torno de uma queda galopante nos mercados, numa altura em que o sentimento que tem pautado as últimas semanas é de bastante indefinição e volatilidade.