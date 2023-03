Bancos centrais juntam-se para reforçar liquidez em dólares no mercado

Seis bancos centrais - incluindo o da Zona Euro - juntaram-se para reforçar a liquidez em dólares no mercado. O anúncio foi feito este domingo, após um fim de semana em que as autoridades monetárias se desdobraram em encontros para acalmar os mercados."O Banco do Canada, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal [dos EUA] e o Banco Nacional da Suíça anunciam hoje [domingo] uma ação coordenada para aumentar a provisão de liquidez através de acordos de linhas 'swap' de liquidez", avançou o BCE em comunicado.Para reforçar a eficácia do financiamento na divisa norte-americana, os bancos centrais que atualmente oferecem operações em dólares decidiram aumentar a frequência das operações com prazo a sete dias para diárias (sendo atualmente conduzidas semanalmente).As operações diárias vão começar já na segunda-feira e irão decorrer a este ritmo "pelo menos até ao final de abril", explica a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde."A rede de linhas de 'swap' entre estes bancos centrais é um conjunto de facilidades permanentes disponíveis e serve como um importante apoio de liquidez para aliviar as tensões nos mercados financeiros globais, ajudando assim a mitigar os efeitos de tais tensões na oferta de crédito a famílias e empresas", acrescenta.

O BCE e a Fed já tinham expressado ao final deste domingo o apoio a outra decisão tomada pelo Banco Nacional da Suíça: de vender o Credit Suisse ao UBS para travar a turbulência nos mercados e o risco que a crise reputacional no banco representa a nível global.



Segundo o banco central dos EUA liderado por Jerome Powell, os vários governadores têm estado em contacto ao longo do fim de semana.