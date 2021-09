BCP perde fôlego após escalada. PSI-20 abre no vermelho

0,1393 euros por ação é a mais expressiva num PSI-20 que abriu a vermelho.O índice de referência nacional cede 0,47% para 5.431,66 pontos. Além do BCP, a as papeleiras e as elétricas também se destacam nas perdas. A Navigator perde 1,04% para 3,04 euros, a Altri recua 0,82% para 5,47 euros, enquanto a EDP Renováveis, a EDP e a Greenvolt cedem entre 0,5% e 0,6%.

Em sentido contrário, a Galp Energia avança 0,18% para 8,92 euros. Os CTT sobem 0,74% para 4,76 euros por ação depois de o Governo ter decidido, sem surpresa, escolher a empresa como