Biden equaciona cortar níveis de nicotina nos EUA. Dona da Marlboro perde 6 mil milhões num dia

British American Tobacco está a derrapar mais de 7% na sessão em Londres. A Imperial Brands, dona das marcas Kool e American Spirit, cai igualmente mais de 7%. Em sentido contrário, as ações da 22nd Century Group, que já vende cigarros com baixos níveis de nicotina, disparam 11%. A produtora da conhecida marca de tabaco Marlboro, a Altria Group, perdeu quase 6 mil milhões de dólares do seu valor de mercado nesta segunda-feira, uma vez que controla cerca de 53% do mercado doméstico de tabaco nos EUA, avaliado em 90 mil milhões de dólares.



As ações das produtoras de tabaco na Europa estão a cair na sessão desta terça-feira, depois de um relatório do governo norte-americano ter mostrado que a Casa Branca está a equacionar permitir apenas a venda de cigarros com baixo teor de nicotina.A Food and Drug Administration (FDA) poderá mesmo vir a banir alguns cigarros, como os de mentol, escreve o Wall Street Journal.A indústria tem vindo a antecipar uma decisão sobre os níveis de nicotina nos cigarros há anos. A FDA declarou em 2018 que pretendia fazê-lo, o que levou a Altria a dizer que não está claro se isso seria tecnicamente viável ou levaria à redução do tabagismo.Desde então, o 22nd Century Group, com sede em Williamsville, Nova York, lançou cigarros com teor reduzido de nicotina.