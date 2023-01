Blackstone poderá vender participação detida num fundo indiano à Bain

Embora as negociações ainda estejam numa fase preliminar, o plano é vender as ações da empresa em bloco, nas bolsas de valores indianas, nas próximas semanas. O dia ou preço, no entanto, ainda não foram definidos.

O grupo de investimento privado está a planear vender cerca de 10% a 12% do mesmo e o valor pode ir de 400 milhões dólares a 480 milhões de dólares, com base no preço de fecho Embassy REIT, de segunda-feira, na bolsa de valores de Mumbai, segundo as mesmas fontes.A venda em bloco seria a quarta venda de participações da Blackstone na Embassy, após as vendas em 2020, 2021 e 2022. Em setembro, a Blackstone vendeu 400 milhões de dólares do REIT a investidore,s incluindo a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi. A Blackstone detém atualmente 24% da Embassy, que tem uma capitalização de mercado de quase quatro mil milhões de dólares."A estratégia de Blackstone em reduzir a sua participação na Embassy é reduzir o seu capital. Os ativos dos escritórios na Índia amadureceram e a Blackstone está a procurar investir em classes de ativos emergentes, como o retalho e centros de dados, onde os retornos podem ser mais elevados", disse Shobhit Agarwal, chefe executivo da Anarock Capital, citado pela Reuters.Já a Bain Capital, que gere mais de 160 mil milhões de dólares em ativos a nível mundial, tem vindo a apostar no mercado indiano. A empresa investiu mais de três mil milhões de dólares na Índia na última década, incluindo no principal banco privado indiano, Axis Bank.