BNP Paribas deixa de ter participação qualificada nos CTT

O BNP Paribas deixou de ter uma participação qualificada nos CTT no passado dia 13 de Março, dia em que reduziu a sua posição de 4,85% para 1,96%, informaram os correios em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A redução da participação no capital dos CTT ocorreu num dia em que as acções caíram cerca de 2,5%. As acções dos Correios de Portugal somaram 2,11% para 3,19 euros esta sexta-feira.