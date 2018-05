BNP Paribas protagoniza a maior operação de arrendamento no Grande Porto

O banco francês vai ocupar o Urbo Business Centre, “o maior empreendimento de escritórios em desenvolvimento” no Grande Porto, tendo fechado “a maior operação de arrendamento para um único ocupante no mercado de escritórios” nesta região.

O BNP Paribas vai ocupar o Urbo Business Centre a partir de 2019.

O BNP Paribas, que tem vindo a transferir para Portugal algumas das suas operações globais, continuando a reforçar o seu efectivo no nosso país, acaba de fechar "a maior operação de arrendamento de um edifício de escritórios de que há registo no mercado imobiliário do Grande Porto", garantiu o grupo promotor do Urbo Business Centre, em comunicado.

"O Urbo Business Centre, que terá como principal inquilino o BNP Paribas, a partir de 2019", resultou de "um investimento de 38 milhões de euros" e é "o maior empreendimento de escritórios em desenvolvimento na Área Metropolitana do Porto com a chancela da DST Real Estate", empresa do grupo bracarense DST.

Localizado junto ao NorteShopping, próximo da rotunda AEP, em Matosinhos, o Urbo tem uma área total de construção de 25,6 mil metros quadrados, sendo composto por oito pisos, seis dos quais acima do solo, destinados a serviços e unidades de negócio de retalho, e os restantes dois direccionados para estacionamento com capacidade para 200 lugares.

"O Urbo Business Center é um projecto do qual muito nos orgulhamos, sobretudo porque representa muito daquilo que o grupo antevê como o futuro do imobiliário, isto é, o desenvolvimento de soluções ‘chave na mão’, numa perspectiva inovadora, com recurso a soluções técnicas e ambientais inovadoras, desenvolvidas e produzidas internamente pelo grupo", enfatizou José Teixeira, presidente do grupo DST.

O Urbo Business Center, é comercializado em regime de co-exclusividade pela Predibisa e JLL, sendo que o negócio de arrendamento agora assinado foi concretizado pela Predibisa, enquanto representante da DST Real Estate, e pela Worx, em representação do BNP Paribas.