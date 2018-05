Bolsa italiana desce quase 2% e juros disparam para máximos de 2015

Os receios em torno do futuro governo italiano e do seu programa político estão a provocar turbulência nos mercados, com os bancos italianos a deslizarem mais de 2% e os juros da dívida a subirem para máximos de quase três anos.

O entendimento entre o 5 Estrelas e a Liga para a formação de um governo de coligação em Itália não parece ter afastado os receios dos investidores em relação à terceira maior economia do euro.





Esta quarta-feira, a bolsa de Milão está a liderar as descidas na Europa, penalizada sobretudo pelas cotadas do sector financeiro. O principal índice italiano, o FTSE MIB, cai 1,75% para 22.810,68 pontos, depois de já ter desvalorizado um máximo de 1,88% para 22.779,81 pontos, o valor mais baixo desde 5 de Abril.