Bolsa no verde, com Jerónimo Martins e CTT a liderar

Biedronka, foi na terça-feira alvo de uma multa por parte do regulador devido a uma campanha considerada de publicidade enganosa. Ainda assim, a Jerónimo Martins destaca-se como a cotada do PSI com maior revisão em alta do preço-alvo no rescaldo das apresentações de contas trimestrais, tendo assistido a nove subidas de preços-alvo.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo, em linha com as principais praças europeias. O PSI avançava 0,14% para 6.244,36 pontos. Das 15 empresas que compõe o índice de referência, sete estavam a valorizar, seis a perder e duas inalteradas.A liderar os ganhos na manhã de terça-feira estavam os CTT, a valorizar 0,90%, seguidos da Jerónimo Martins, com mais 0,89%. O supermercado polaco da retalhista portuguesa, oTambém a valorizar esta manhã estava a Mota-Engil (+0,65%), a Sonae (+0,48%), a EDP Renováveis (+0,45%), a Greenvolt (+0,38%) e a Semapa (+0,14%).Em sentido contrário, com perdas, destaque para a Altri (0,78%), Corticeira Amorim (-0,38%), Ren (-0,36%), Navigator (0,34%), EDP (-0,16%) e BCP (-0,07%).Nos e Galp mantinham-se inalteradas.