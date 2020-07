Este bom desempenho do índice asiático, contrastando com a crise económica vivida em todo o mundo devido à atual pandemia, explica-se em parte pelos recentes dados económicos positivos sobre a China. Entre eles está o PMI (purchasing managers’ index) que mede o pulso à atividade económica dos países e que em junho subiu no ritmo mais elevado em mais de uma década no setor dos serviços chineses.Por esta altura evidencia-se uma retoma acentuada no consumo por parte dos cidadãos chineses, o que tem contribuído para uma retoma em alguns setores da economia acima do esperado inicialmente. O PMI sublinhou que "os negócios estão altamente confiantes com as perspetivas económicas do país", apesar de saberem que uma recuperação total irá levar o seu tempo.Uma nota do Bank of America, e citada pelo Financial Times, mostrou ainda que "os casos de covid-19 na China estão aparentemente sob controlo e a reabertura da economia está a ser relativamente bem sucedida".Para além dos dados animadores sobre a saúde da economia do país, o suporte orçamental e monetário robusto por parte do Banco Popular da China e do governo é outro dos fatores que proporciona este desempenho, tal como está a acontecer com o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal dos Estados Unidos.Contudo, o chinês CSI 300 está a ter uma prestação superior à dos congéneres de todas as restantes geografias. Enquanto que o S&P 500 continua com um saldo negativo de 3% e o Stoxx 600 com uma perda de 11% em 2020, o CSI regista um ganho superior a 4%, no ajuste para dólares.