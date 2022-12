"Boxing day". Porque fecham hoje as bolsas?

O Pai Natal este ano desceu pela chaminé no domingo, mas isso não quer dizer que não haja direito às férias de Natal nos mercados financeiros. Ou, pelo menos, a parte delas. Esta segunda-feira celebra-se o "boxing day" pelo que as principais bolsas estão encerradas, incluindo Lisboa.



Em antecipação da consoada natalícia, as bolsas fecham habitualmente um pouco mais cedo a 24 de dezembro, enquanto no dia de Natal estão mesmo encerradas completamente. Este é o calendário normal quando este acontece durante dias úteis.



Mas este ano, tanto o dia de Natal como a véspera ocorreram durante o fim de semana. Só os investidores de obrigações norte-americanas é que tiveram mais tempo para aproveitar as férias de Natal. Isto porque o mercado obrigacionista encerrou mais cedo na sexta-feira, 23 de dezembro: às 13h00.



Para as ações, a folga ficou para esta segunda-feira. Os investidores estão hoje a tirar partido do seu já tradicional "boxing day" - o dia em que os mercados encerram tnto na Europa como nos Estados Unidos.





O "boxing day" é um feriado oficial no Reino Unido que as pessoas reservam normalmente para fazer compras ou aproveitar os saldos. Embora em Portugal não seja festejado, nos países com influência inglesa, tais como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou África do Sul é igualmente celebrado.



Também outros países da Europa já adotaram este dia como um segundo dia de Natal, tais como a Alemanha, Polónia, Holanda e países nórdicos.



A última semana de negociação do ano é assim mais curta e deverá ser de reduzida negociação não só por serem apenas quatro dias de negociação, mas também pela época de poucas divulgações de informações ao mercado e dados económicos. É também por esta altura em que os gestores ajustam as carteiras de investimentos para o início do ano.