BPI estima que lucros do BCP tenham mais do que duplicado para 93 milhões de euros

O BCP terá visto o seu resultado líquido subir para 93 milhões de euros entre Julho e Setembro deste ano, um valor que compara com os lucros de 43 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

O BPI/CaixaBank antecipa que o BCP terá visto os seus lucros mais do que duplicar no terceiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado. Numa nota de análise divulgada esta terça-feira, 30 de Outubro, o BPI estima que o banco liderado por Miguel Maya terá fechado o terceiro trimestre com um resultado líquido de 93 milhões de euros, que compara com os 43 milhões obtidos entre Julho e Setembro de 2017.



Este valor traduz ainda uma melhoria face aos três anteriores, período em que o BCP registou lucros de 65 milhões de euros.



Segundo as estimativas dos analistas a margem financeira terá crescido 2%, em termos homólogos, e 3%, em termos trimestrais, suportada pelo desempenho positivo do banco em Portugal, que beneficiou da subida dos volumes de crédito.



Os custos totais terão aumentado 3%, enquanto as provisões terão caído 31% face ao terceiro trimestre do ano passado.



Na nota de análise, o BPI refere ainda esperar uma evolução positiva das métricas de qualidade dos activos, com as exposições não rentáveis a registarem uma descida de 5%.



Já o rácio de capital CET1 terá subido de 11,7% para 11,8%.



O BCP, que fechou o primeiro semestre com lucros de 150,6 milhões de euros, apresenta os seus resultados do terceiro trimestre no próximo dia 8 de Novembro depois do fecho do mercado.

Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.