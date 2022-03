Brasil e Reino Unido mais "hawkish" do que Fed

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A aproximação do fim da pandemia levou a uma nova fase para a política monetária global. Além da Reserva Federal norte-americana, também os bancos centrais do Reino Unido, do Brasil e da China marcaram encontros para esta semana, com o mercado a antecipar subidas das taxas de juro de referência em várias geografias diferentes.O banco central do Brasil (BCB) deverá rever em alta a taxa "benchmark" em 100 pontos base para 11,...