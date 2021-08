CaixaBank BPI junta Corticeira Amorim às preferidas e retira Jerónimo Martins após ganhar mais de 20%

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A Corticeira Amorim passa a fazer parte da lista de cotadas favoritas do CaixaBank BPI a partir desta terça-feira, dia em que a empresa apresenta resultados, com os analistas a olharem para a retoma da economia como um forte catalisador para as ações da cotada nacional. Em sentido inverso, os analistas do banco de investimento optaram por retirar desta lista a Jerónimo Martins."A Corticeira deverá enfrentar fortes níveis de atividade com a reabertura ...