CEO em Portugal recebem 11 vezes mais do que os trabalhadores

A remuneração total de um CEO é, em média, 1,5 vezes superior à dos restantes executivos e 10,9 vezes superior à média dos trabalhadores da sua empresa. A conclusão é de um estudo sobre a remuneração dos executivos realizado pela Mercer.A consultora inquiriu 187 pessoas de 40 empresas a operar em Portugal, das quais 13 fazem parte da bolsa nacional, mais especificamente do índice PSI.De acordo com os dados da Mercer, 67% da remuneração do CEO corresponde ao seu salário base, 26% a incentivos a curto prazo e 7% a incentivos a longo prazo. Por sua vez, 59% da remuneração dos membros executivos corresponde ao seu salário base, 24% a incentivos de curto prazo, 10% a incentivos a longo prazo e 7% a subsídios garantidos.Os dados recolhidos mostram ainda que as comissões executivas são maioritariamente compostas por homens (75%), sendo que para cargos de CEO a discrepância aumenta, com 90% das empresas a serem lideradas por homens.Relativamente a previsões para 2023, o estudo indica que "os aumentos salariais serão superiores aos valores recentes, mas muito inferiores às atuais expetativas de inflação". Já os pagamentos de bónus deverão ser inferiores aos de anos anteriores, "devido ao impacto económico da inflação e da guerra na Ucrânia".