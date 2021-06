Certificado digital e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Já depois do fecho da bolsa na sexta-feira, os CTT anunciaram que avançaram com o processo de arbitragem contra o Estado português, exigindo uma compensação de 67 milhões de euros. Segundo revelou a empresa liderada por João Bento, 23 milhões de euros são reclamados pelos impactos da pandemia, "bem como das medidas públicas adotadas nesse contexto, à luz, em especial, das cláusulas do Contrato de Concessão que regulam a alteração das circunstâncias". E 44 milhões de euros pela "decisão de prorrogação do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal até 31 de dezembro deste ano".