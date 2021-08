Certificados do Tesouro não deverão dar prémio até 2022

Os Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) e os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), perderam o bónus que depende do desempenho do PIB em setembro de 2020. Apesar da recente recuperação da economia, só em 2022 é que os aforradores deverão poder contar com este rendimento.





A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal online Eco.





A entrega de prémio aos aforradores só tem lugar num caso de crescimento médio real do PIB positivo. Apesar de a economia portuguesa ter crescido 15,5% no segundo trimestre de 2021, esta evolução não anula os maus resultados dos trimestres anteriores, já que o prémio considera quatro trimestres.





Embora não existam previsões sobre o crescimento nos próximos trimestres, a expectativa é que continue a existir uma evolução positiva. A meta do Governo é crescer 4% no conjunto de 2021.