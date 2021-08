Portugueses duplicam poupanças desde o início da pandemia

O dinheiro aplicado pelos portugueses em depósitos, fundos de investimento e certificados do Estado desde março de 2020, o início da pandemia, totalizou 22.736 milhões de euros em junho deste ano, valor que representa um aumento de 118%, ou de 12.286 milhões, face às poupanças alcançadas em igual período de 2018/2019.A informação é avançada esta segunda-feira, 30 de agosto, pelo Público , que dá conta de que a principal aposta neste período foram os depósitos. Nos 16 meses em análise, foram depositados 18.053 milhões de euros, uma subida de 9.361 milhões face ao período homólogo e o equivalente a 76% da poupança registada desde o início da pandemia. Os depósitos, recorde-se, têm vindo a renovar máximos históricos nos últimos meses, tendo atingido o recorde de 169,9 mil milhões de euros em julho , segundo os dados mais recentes do Banco de Portugal.Já o valor aplicado por particulares em unidades de participação de fundos de investimento aumentou de 12.070 milhões em março de 2020 para 16.805 milhões em junho deste ano. O montante total aplicado em certificados do Estado, onde se incluem os certificados do Tesouro e os certificados de aforro, cresceu de 28.903 milhões no início da pandemia para 30.032 milhões em junho de 2021.