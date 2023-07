CGD interessada em vender Certificados de Aforro

A Caixa Geral de Depósitos é uma das entidades interessadas em vender Certificados de Aforro nos seus balcões, noticia o Público esta quarta-feira.O jornal indica ainda que a subscrição quer dos Certificados de Aforro como do Tesouro noutros pontos de venda que não os CTT — que é possível na sequência de uma portaria de 2 de junho — será uma realidade em breve.O IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) recebeu já pedidos de bancos e entidades de pagamentos para a venda destes produtos.Prevista está também a criação de uma aplicação para telemóveis, por parte do IGCP, com vista a facilitar a compra direta.Até agora, além da subscrição nos CTT, só era possível fazê-lo através do serviço de AforroNet, da responsabilidade do IGCP, e em lojas da rede de Espaços Cidadão, embora sempre após abertura de conta nos CTT.