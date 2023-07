CTT lançam agendamento para subscrever certificados de aforro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os CTT lançaram uma funcionalidade que permite fazer um agendamento para subscrever certificados de aforro ou do tesouro.





Em comunicado, a empresa explica que o agendamento é feito através do site dos CTT. Os interessados devem preencher o formulário indicando a loja, o dia, e o período horário mais conveniente para subscrever ou abrir uma conta aforro. Serão depois contactados para confirmar o agendamento.





É também possível submeter em formato digital toda a documentação necessária, concretizando uma intenção já sinalizada em janeiro.





A iniciativa é lançada um mês depois de o Governo ter lançado uma nova série de certificados de aforro (a série F) com um teto máximo de 2,5%, o que compara com o anterior teto máximo de 3,5% da série anterior (a série E), que já não permite novas subscrições.





Há também diferenças ao nível do prazo, do prémio de permanência, e do montante mínimo e máximo de investimento, como explicamos aqui.





No comunicado os CTT lembra que assinaram em janeiro com o IGCP um novo contrato de distribuição de dívida que estará em vigor nos próximos três anos.





O Governo anunciou ainda que também a banca passará a vender certificados de aforro. A Caixa Geral de Depósitos já se mostrou interessada.

