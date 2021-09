China vai vender petróleo de reservas estatais na tentativa de conter preços

Leia Também China anuncia abertura de nova bolsa de valores para PME

A China anunciou hoje que vai vender petróleo das suas reservas estatais, numa altura em que Pequim intensifica os esforços para conter pressões inflacionárias decorrentes do mercado das matérias-primas.Em comunicado, o Gabinete Estatal de Reservas de Grãos e Matérias disse na quinta-feira que vai libertar petróleo na reserva para venda a refinarias domésticas, visando "aliviar a pressão [inflacionária] causada pelo aumento dos preços das matérias-primas"."Colocar petróleo bruto das reservas nacionais no mercado através de vendas em leilão aberto vai estabilizar melhor a oferta e a procura no mercado doméstico e garantir efetivamente a segurança energética nacional", afirmou.Outros grandes importadores de petróleo, como os Estados Unidos, recorrem periodicamente às suas reservas nacionais durante interrupções no fornecimento, mas esta é a primeira vez que a China anuncia publicamente a sua intenção de recorrer às suas reservas.O país asiático ultrapassou os EUA como maior importador mundial de petróleo bruto, na década passada.A administração das reservas não especificou quanto do petróleo vai ser libertado para o mercado.A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados optaram, nas semana passada, por seguir o seu cronograma atual de aumento da produção, que foi cortada no início da pandemia, resistindo aos apelos de Washington para que a produção seja restaurada mais rapidamente.Os preços do petróleo de referência global Brent subiram mais de 40%, em 2021, para cerca de 72 dólares por barril.Desde o início do ano, a China intensificou os esforços para controlar o aumento dos preços das matérias-primas, que causaram uma inflação a nível global, incluindo de bens manufaturados, energia e alimentos.Nos últimos dois meses, a Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas realizou pelo menos três leilões semelhantes para reservas estatais de vários metais, incluindo cobre, zinco e alumínio.