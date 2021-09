China anuncia abertura de nova bolsa de valores para PME

Leia Também UE e Índia negoceiam acordo de infraestruturas para conter nova rota da seda

A China irá abrir uma nova bolsa de valores, localizada na capital Pequim e vocacionada para pequenas e médias empresas. O anúncio foi feito esta quinta-feira por Xi Jinping, numa participação em vídeo na abertura da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China.A abertura da nova praça é um reforço da aposta da China na negociação de ações de PME, e é vista como uma manobra para atrair empresas estrangeiras e reforçar a posição chinesa nos mercados globais, indica a Reuters A China tem já duas grandes bolsas de valores, uma localizada no distrito financeiro de Xangai, e outra a sul, em Shenzhen, perto da fronteira com Hong Kong. Os princípais índices do país são o Shanghai Composite (SSEC), com os melhores títulos de Xangai, o SZSE Component (SZI), com os melhores títulos de Shenzhen, e o CSI 1000, com os melhores títulos das duas bolsas chinesas.Em reação ao anúncio do presidente chinês, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China manifestou-se "entusiasmada", prometendo estudar a proposta a fundo e implementá-la.Na sua mensagem, Xi Jinping prometeu também aumentar o apoio e a cooperação no desenvolvimento de infrastruturas junto dos países da nova rota da seda, a chamada Belt & Road Iniciative (BRI), considerado um dos acordos mais emblemáticos da liderança do presidente chinês.O governo chinês apoiará ainda Pequim e outras localidades no "alinhamento das regras domésticas com as dos acordos internacionais de comércio livre e na construção de zonas de demonstração de comércio digital", assegurou Xi Jinping.