CMVM resolve 9 contraordenações e recebe 325 mil euros em coimas

No segundo trimestre, o regulador dos mercados conseguiu fechar nove processos de contraordenação. Abriu, contudo, seis novos no mesmo período, acumulando 101 por resolver.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) contou 9 processos decididos no segundo trimestre, somando 21 processos fechados desde o início do ano, comunicou o regulador através de um comunicado.





"As decisões tomadas entre Abril e Junho respeitam a cinco processos de contraordenação muito graves, três processos de contraordenação graves e um processo arquivado, tendo sido aplicadas coimas no total de 325.000 euros e duas admoestações", detalha a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias (na foto).