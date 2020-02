As auditoras terão de reportar à CMVM sobre a aplicação dos indicadores de qualidade na atividade de auditoria, com particular foco no escrutínio que é feito às maiores empresas.

O guia recomenda a utilização de oito indicadores, com o objetivo de obter "informação útil sobre vários fatores que contribuem para a qualidade da auditoria". Cada um dos indicadores desdobra-se em métricas. Entre estes indicadores, incluem-se os anos de experiência e o tempo de formação tida pelos membros das auditoras, bem como as horas despendidas no trabalho de auditoria.



Os indicadores terão de ser utilizados pelas seis maiores auditoras a operar em Portugal: BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars e PwC. A estas, "será solicitado o reporte sobre os indicadores e métricas de firma e de projetos de auditoria de uma amostra total de cerca de 25 grupos económicos".



Estes 25 grupos económicos serão aqueles que tenham o maior volume de negócios ou valor de balanço. "Pretende-se o reporte de informação relativamente à entidade de interesse público onde tenham sido incorridas o maior número de horas para a emissão da respetiva opinião de auditoria dentro de cada grupo económico selecionado", especifica a CMVM.



O primeiro reporte, a ser feito até 30 de setembro de 2020, será relativo ao exercício terminado a 31 de dezembro de 2019.

