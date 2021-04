Coinbase, a maior plataforma de compra de criptomoedas, vai entrar para o Nasdaq a 14 de abril

A Coinbase, a maior plataforma de compra e venda de criptomoedas do mundo, vai começar a cotar em bolsa a partir do dia 14 de abril, de acordo com o comunicado da empresa, que mostrava o pedido de registo e a sua aprovação por parte do Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado norte-americano.As ações da Coinbase, que irá listar com o nome "COIN", vão estar cotadas no Nasdaq Global Select Market, o índice de tecnologia nos Estados Unidos.

A operação ocorre num momento em que o preço das bitcoins se encontra de novo perto de máximos históricos, com o valor de mercado de todas as criptomoedas ultrapassou os 2 biliões de dólares . Só a bitcoin vale mais de 1 bilião.