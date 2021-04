Coinbase agita Bitcoin e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A entrada fulgurante em bolsa da Coinbase levou a Bitcoin a atingir novos máximos históricos na semana passada, mas o cenário inverteu-se este fim de semana, com as criptomoedas em queda livre nos mercados, perante notícias que o Tesouro dos EUA vai apertar a regulação sobre a plataforma de compra e venda de criptomoedas. A Bitcoin chegou a cair 15% no domingo, sofrendo a queda mais acentuada desde fevereiro. A Ether afundou 18% e outras criptomoedas seguiram o mesmo caminho, pelo que é de esperar um arranque de semana agitado para um dos ativos estrela nos mercados nos últimos dias.