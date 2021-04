Coinbase em bolsa dá novo ânimo às cripto

Pela primeira vez na história de Wall Street, uma plataforma de compra, venda e armazenamento de criptomoedas vai estar cotada em bolsa. A Coinbase, uma das maiores “exchanges” de moedas digitais do mundo, dá entrada no Nasdaq Composite esta quarta-feira, numa altura em que o preço da bitcoin e da ether – as duas maiores criptomoedas – estão novamente em máximos históricos.

